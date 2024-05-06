Песков счел преждевременными рассуждения о смене Зеленского на Кличко Песков назвал преждевременным разговор о смене президента Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль считает преждевременным говорить о новом главе Украины, с которым Москва может наладить диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге так прокомментировал поиск США замены украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

Преждевременно об этом говорить, — подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков также выдвинул предложение на данном этапе обращаться за соответствующими разъяснениями к Службе внешней разведки России. По данным СВР, новый лидер Украины может списать на Зеленского неудачи на фронте. Преемник главы государства также может продолжить проект «войны до последнего украинца».

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекают 20 мая. СВР сообщала о контактах США с бывшим главой государства Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком как возможными преемниками нынешнего президента.

Политолог Сергей Марков ранее объяснил, почему Зеленскому ищут замену. Эксперт отметил, что использование Киевом террористических методов и потеря адекватности нынешнего президента Украины могут привести к организации США новых выборов.