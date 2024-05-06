Использование Киевом террористических методов и потеря адекватности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что США могут организовать новые выборы на Украине либо перейти к формированию нового окружения президента, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, 20 мая заканчивается и легитимность Зеленского как президента, что также может повлиять на решение США.

ВСУ активно использует террористические методы, и Зеленский их утверждает. Не исключено, что именно Зеленский утвердил теракт в «Крокусе», после чего может последовать его ликвидация. Во-вторых, Зеленский часто теряет адекватность и делает очень сомнительные заявления. Не раз отмечалось о его пристрастии к запрещенным веществам. Из-за чего он «нападал» и на своих политических хозяев. Его могут заменить также по этой причине. В-третьих, 20 мая полностью заканчивается его легитимность. У политиков может быть различное мнение по этому поводу. Если выяснится, что эта легитимность очень ограничена, американцы могут организовать новые выборы на Украине, либо перейти к формированию новой хунты, — подчеркнул Марков.