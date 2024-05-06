В СВР сообщили, что США ищут замену Зеленскому

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Вашингтон активно ищет альтернативу нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Отмечается, что Соединенные Штаты уже ведут контакты на предмет возможной смены, передает ТАСС.

Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту, — говорится в сообщении.

По данным СВР, по соответствующему поводу США установили контакт с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

В Службе внешней разведки добавили, что легитимность Зеленского после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. В СВР подчеркнули, что США все равно, кто возглавит Украину, главное, чтобы президент смог «продолжать вооруженный конфликт с РФ».

Владимир Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается, — отметили в СВР.

В то же время в украинском обществе растет недоверие к власти, говорится в сообщении СВР. Также продолжает расти количество случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен в рядах армии.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского прекратит свое существование по завершении спецоперации. Риттер уверен, что Украину ожидает печальная судьба по вине Запада.