В украинском городе прогремело несколько взрывов В Одессе прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, заявил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. По его данным, в небе над городом замечены ударные беспилотники.

В городе слышны взрывы, — написал Труханов.

Местные паблики сообщили о взрывах в пригороде Одессы. По информации подписчиков, они прогремели в Черноморске. В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские ВКС продолжают наносить удары по местам скопления инструкторов НАТО на Украине. По информации СМИ, целями стали склады с вооружением и места дислокации военных: ударом ОТРК «Искандер-М» из Крыма были уничтожены 11 офицеров НАТО в Одессе. Отмечается, что среди жертв 10 чехов и двое британцев. В Минобороны РФ такую информацию не комментировали.

Ранее взрыв произошел в Запорожье. Подробности инцидента не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют. Также неизвестно, в какой части населенного пункта раздался звук. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В районе поселка Затока Одесской области также был зафиксирован взрыв. Утверждается, что до этого поступали сообщения о пуске ракеты. Местные паблики написали, что шум был слышен даже в Одессе.