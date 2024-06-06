Опубликованы результаты работы ВКС России по скоплению инструкторов НАТО MK.RU: ВКС продолжают наносить удары по скоплению инструкторов НАТО на Украине

Фото: ГСЧС Украины

Российские ВКС продолжают наносить удары по местам скопления инструкторов НАТО на Украине, передает MK.RU. В настоящий момент это склады с вооружением и места дислокации военных. В Минобороны такую информацию не комментировали.

Пятерых «поселенцев» вывезли на скорой, еще трое уехали в черных пакетах, — говорится в материале.

По данным издания, прошлой ночью «гремело» в Днепропетровской области, в Херсоне и в Одессе. Очевидцы с места событий описывают, насколько эффективно работают российские ВКС. Черный дым валил несколько часов в Днепропетровской области. Очень громкий прилет зафиксировали по пригороду Марганца. По словам местных жителей, оттуда периодически обстреливали Энергодар и окрестности.

Иностранные инструкторы выбрали место для натаскивания солдат ВСУ пригороды Одессы. Так, передает MK.RU, ударом ОТРК Искандер М из Крыма были уничтожены 11 офицеров НАТО в Одессе. Отмечается, что среди жертв — 10 чехов и двое британцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные военные советники и инструкторы уже присутствуют на Украине. По словам главы государства, они несут потери.