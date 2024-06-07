Нанесен удар по инструкторам НАТО на Украине: новости СВО на утро 7 июня

Фото: РИА Новости

Российские ВКС продолжают наносить удары по местам скопления инструкторов НАТО на Украине, передает MK.RU. В настоящий момент это склады с вооружением и места дислокации военных. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 6 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Иностранные инструкторы выбрали местом для натаскивания солдат ВСУ пригороды Одессы. Как пишет MK.RU, ударом ОТРК Искандер М из Крыма были уничтожены 11 офицеров НАТО в Одессе. Отмечается, что среди жертв — 10 чехов и двое британцев.

Российский военный, командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк притворился бойцом украинской армии и ликвидировал троих грузинских наемников, сообщил член Общественной палаты России Максим Григорьев. Как рассказал боец, он и его товарищи нашли тщательно замаскированный украинский опорник, в котором на тот момент не было людей из-за ротации.

Отмечается, что пока бойцы осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме. Оказалось, что это наемники из Грузии.

«Я вышел им навстречу и встал так, чтобы я их видел, а они меня — нет. Я увидел трех... людей. Они выглядели как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: „Кто такие?“ Ответ был: „Свои, хлопцы“. Потом я увидел у одного на груди флаг Украины и скомандовал: „Валим их!“» — рассказал Добряк.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли спасателей, которые работали на пожаре в ЛНР после удара ВСУ, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике. Возгорание произошло в городе Лисичанске на территории недействующего ангара, пострадавших нет.

Поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под повторный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, есть пострадавшая.

Он добавил, что в Прилесье были посечены осколками заборы двух домов и автомобиль. В Муроме, отметил Гладков, пострадавших не было. В результате атаки двух дронов-камикадзе выбило окна в частном жилом доме, были повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто мог подорвать Каховскую ГЭС

В России нет никаких сомнений, что ровно год назад Каховскую ГЭС подорвали Вооруженные силы Украины, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что украинская армия ведет против РФ террористическую войну.

Перенджиев отметил, что подрыв ГЭС не сломал боевой дух и не повлиял на позицию жителей новых регионов России. По его мнению, ВСУ проявили себя как истинные оккупанты. Он также предположил, что Киев хотел таким образом облегчить себе задачу во время прошлогоднего контрнаступления.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, заявил мэр города Геннадий Труханов. По его данным, в небе над городом были замечены ударные беспилотники.

Местные паблики сообщили о взрывах в пригороде Одессы. По информации подписчиков, они прогремели в Черноморске. В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Что услышали на Западе

Заявление президента России Владимира Путина о возможном вооружении противников Запада «уже услышали», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал это высказывание российского лидера «одним из важнейших» на пресс-конференции в рамках ПМЭФ. По его словам, Москва не поступится своими интересами.

Россия могла бы завезти на Кубу крылатые ракеты и современные виды морских ракет, заявил в беседе с NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, Москва может поставлять в третьи страны современные виды оружия, чтобы оно применялось против тех, кто занимается эскалацией украинского конфликта. Это могут быть крылатые ракеты «Калибр», морские ракеты «Оникс» или гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Хатылев напомнил, что Россия давно торгует практически всем спектром вооружений, начиная с предназначенного для военно-воздушных сил и заканчивая стрелковым оружием. Это оружие выполняют в экспортном варианте с измененными характеристиками, по сравнению с оружием российских вооруженных сил.

Если бы Сирия получила российское оружие, она могла бы ударить им по базе морпехов и ВВС США в Эт-Танфе, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он также допустил, что ударом могут быть повержены аэродромы, станции предупреждения о ракетном нападении и радиолокационные объекты.

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Почему союзник России хочет сблизиться с Украиной

Китай понимает, что конфликт на Украине не территориальный, а за будущее устройство мира, и поэтому готов развивать дружественные отношения с Киевом, объяснил NEWS.ru старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. По его словам, КНР хочет сыграть очень важную роль в формировании нового миропорядка.

Как объяснил китаист, Киев недоволен позицией Пекина, будучи уверенным, что при формальном соблюдении нейтралитета в реальности КНР играет значительную роль в обеспечении устойчивости российской экономики. Кашин также заявил, что Китай не поставляет в Россию летальное оружие и не будет оказывать на РФ давление в пользу прекращения конфликта на выгодных для Украины условиях.

Что поддержали в МИД Венгрии

Венгрия приветствует инициативу Китая и Бразилии по украинскому конфликту, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. Речь идет о совместном меморандуме Пекина и Бразилиа, выступившие за проведение мирной конференции по Украине, которую бы признавали и Киев, и Москва. Венгерский министр подчеркнул, что ценит «швейцарские усилия», но считает невозможным достижение мира без российской стороны.

Сийярто будет представлять Венгрию на саммите по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Мероприятие пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. ЮАР, Бразилия и Китай отказались присылать своих представителей из-за отсутствия на конференции российской стороны.

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