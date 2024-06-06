«Нет сомнений»: стало известно, кто мог подорвать Каховскую ГЭС Политолог Перенджиев: Каховскую ГЭС подорвали ВСУ

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

В России нет никаких сомнений, что ровно год назад Каховскую ГЭС подорвали Вооруженные силы Украины, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что украинская армия ведет против РФ террористическую войну.

В России нет никаких сомнений, что Каховскую ГЭС подорвали ВСУ. Они ведут террористическую войну против РФ. Они хотели нанести максимальный ущерб именно мирным жителям. Сказать, что им это не удалось, нельзя. Пострадала экология, — пояснил политолог.

Перенджиев отметил, что подрыв ГЭС не сломал боевой дух и не повлиял на позицию жителей новых регионов России. По его мнению, ВСУ проявили себя как истинные оккупанты. Он также предположил, что Киев хотел таким образом облегчить себе задачу во время прошлогоднего контрнаступления.

ВСУ рассчитывали облегчить себе задачу во время прошлогоднего контрнаступления, что ВС РФ станет труднее обеспечивать оборону. Но главный ущерб понес Киев — люди лишний раз убедились, насколько их ненавидит украинская власть, — заключил Перенджиев.

Ранее стало известно, что компания «Укргидроэнерго» планирует подать иск в Международный арбитражный суд, чтобы добиться от России компенсации за ущерб от разрушения Каховской ГЭС. Киев требует $2,5 млрд. Украинская сторона уже направила РФ письмо с соответствующим уведомлением.