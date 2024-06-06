Украина захотела «компенсацию» за ущерб от разрушения Каховской ГЭС Украина планирует добиться от России компенсации за разрушения на Каховской ГЭС

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Компания «Укргидроэнерго» планирует подать иск в Международный арбитражный суд, чтобы добиться от России компенсации за ущерб от разрушения Каховской ГЭС, следует из сообщения на сайте предприятия. Киев требует $2,5 млрд. Отмечается, что украинская сторона уже направила РФ письмо с соответствующим уведомлением.

Письмо с официальным уведомлением о разрешении спора было получено президентом, правительством и другими уполномоченными органами России. Действия компании направлены на возмещение ущерба, нанесенного уничтожением Каховской гидроэлектростанции, — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео с моментом ракетного удара Вооруженных сил Украины по Каховской ГЭС, который произошел 6 июня 2023 года. По предварительной информации, атаку могли совершить из реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что удар был нанесен до подрыва электростанции и случившегося после него наводнения.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет осуществить после успешного завершения специальной военной операции. По его словам, с технической стороны в этом нет ничего сложного. При этом не так важно, будет ли при этом возобновлена добыча электроэнергии.