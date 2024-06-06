Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС РИА Новости показало удар ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS

Фото: defense.gov

Момент ракетного удара Вооруженных сил Украины по Каховской ГЭС попал на видео, которое публикует РИА Новости. По предварительной информации, атаку могли совершить из реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что удар был нанесен до подрыва электростанции и случившегося после него наводнения.

На кадрах видно, как из-за взрыва небо озаряет яркая вспышка. Когда она исчезает можно заметить крупное облако, которое поднимается от ГЭС.

Ранее заместитель губернатора региона Татьяна Кузьмич заявил, что около 430 эвакуированных человек живут в пунктах временного размещения (ПВР) Херсонской области спустя год после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Людей разместили в Геническом, Голопристанском и Скадовском муниципальных округах.

Ранее экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) удалось ликвидировать биологическую угрозу, возникшую после обрушения плотины Каховской ГЭС. По его словам, в ходе мероприятий было обеззаражено более 1,5 тысячи объектов, затронутых возникшим после обрушения плотины наводнением.