Войска РХБЗ ликвидировали биоугрозу после обрушения Каховской ГЭС Шойгу: биологическая угроза после обрушения плотины Каховской ГЭС ликвидирована

Фото: МО РФ

Войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) удалось ликвидировать биоугрозу, возникшую после обрушения плотины Каховской ГЭС, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, в ходе мероприятий было обеззаражено более полутора тысяч объектов, затронутых возникшим после обрушения плотины наводнением. Площадь территории проведения таких мероприятий составила 340 тысяч квадратных метров.

В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, — заявил он, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

Плотина Каховской гидроэлектростанции обрушилась в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за неконтролируемого сброса воды уровень воды в Новой Каховке достиг отметки в 12 метров, однако позднее вода спала. Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Из-за подтоплений погибли 57 человек, еще 175 человек были госпитализированы. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, после разрушения ГЭС начали происходить необычные природные явления. В частности повысилась соленость Азовского моря и увеличилась популяция медуз.