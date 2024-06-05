Названо число остающихся без дома спустя год после разрушения Каховской ГЭС Почти 430 человек живут в ПВР после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Каховская ГЭС

Около 430 эвакуированных человек живут в пунктах временного размещения (ПВР) Херсонской области спустя год после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, сообщила ТАСС заместитель губернатора региона Татьяна Кузьмич. Людей разместили в Геническом, Голопристанском и Скадовском муниципальных округах.

В Херсонской области в трех муниципальных образованиях есть наши эвакуированные. Большая часть — это те, кто пострадал от подтопления 6 июня 2023 года. <...> В Геническом МО в июне 2023 года были эвакуированы в ПВР 31 человек, в мае 2024 года их осталось шестеро. В Голопристанском МО было 1075 человек, стало — 235. В Скадовском МО в июне было размещено 660 человек, а осталось — 188, — сказала Кузьмич.

По ее словам, большая часть пострадавших трудоустроены, дети учатся. Кто-то потерял документы, их восстанавливают. Проблемами эвакуированных занимаются Министерство труда и соцполитики региона, миграционная служба, служба занятости, управление по работе с эвакуированными. Помогают волонтеры, а Министерство культуры устраивает праздники для детей.

Утром 6 июня 2023 года на Каховской ГЭС произошел взрыв, начался неконтролируемый сброс воды. Погибли 59 человек. Россия и Украина обвинили в ЧП друг друга.

Пока что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС не определена, однако даже сейчас ее можно назвать колоссальной, заявлял сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он напомнил, что ранее была озвучена сумма в 11,5 млрд рублей, однако в нее входят лишь компенсационные выплаты за ущерб социальным и инфраструктурным объектам региона.