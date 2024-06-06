Глава Херсонщины оценил, реально ли восстановить плотину Каховской ГЭС Сальдо: восстановить Каховскую ГЭС можно будет после завершения СВО

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Восстановление плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет осуществить успешного завершения специальной военной операции, заявил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия. По его словам, с технической стороны в этом нет ничего сложного.

Вопрос с восстановлением плотины можно будет решить после окончания СВО нашей победой. Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России, — считает губернатор.

Сальдо уверен, что Каховское водохранилище должно быть восстановлено. При этом не так важно, будет ли при этом возобновлена добыча электроэнергии. Как объяснил глава региона, основная ценность Каховской ГЭС заключалась в снабжении водой крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена после серии ударов со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. Ранее в Сети появились кадры ракетного удара по объекту. Предполагается, что атаку могли совершить из реактивной системы залпового огня HIMARS. В ролике можно заметить яркую вспышку в небе после взрыва, а также крупное облако, поднимающееся от ГЭС.