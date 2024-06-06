В МИД Венгрии поддержали пророссийскую инициативу по Украине Сийярто: Венгрия считает, что саммит по Украине должен проходить с участием РФ

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Петер Сийярто

Венгрия приветствует инициативу Китая и Бразилии по украинскому конфликту, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Речь идет о совместном меморандуме Пекина и Бразилиа, которые выступили за проведение мирной конференции по Украине, которую бы признавали и Киев, и Москва. Венгерский министр подчеркнул, что ценит «швейцарские усилия», но считает невозможным достижение мира без российской стороны.

Мы приветствуем заявление Китая и Бразилии, потому что оно нацелено на заключение мира на Украине, а это в наших интересах. Поэтому мы приветствуем и ценим это совместное заявление, — сказал он.

Сийярто будет представлять Венгрию на саммите по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Мероприятие пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. ЮАР, Бразилия и Китай отказались присылать своих представителей из-за отсутствия на конференции российской стороны.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис спрогнозировал приближающийся крах мирной конференции по Украине в Швейцарии. Он увидел доказательство этого в том, что многие страны мира отказались на нем присутствовать. По его словам, западные союзники совсем не высказывают желания участвовать и даже глава Соединенных Штатов Джо Байден — самый близкий партнер Киева — отказался приехать, сославшись на дела предвыборной кампании.