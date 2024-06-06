Названы объекты США, по которым Сирия может ударить российским оружием Военэксперт Матвийчук: Сирия могла бы ударить российским оружием по базе США

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Если бы Сирия получила российское оружие, она могла бы ударить им по базе морпехов и ВВС США в Эт-Танфе, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он также допустил, что ударом могут быть повержены аэродромы, станции предупреждения о ракетном нападении и радиолокационные объекты.

США и другие западные страны имеют РЛС, аэродромы, станции предупреждения о ракетном нападении. Все это может быть подвержено ударам этого оружия. Или военные базы, например база морпехов и ВВС Эт-Танф в Сирии. Почему бы и нет? Я не знаю, как они на это ответят, но сразу поймут, что они уязвимы, — высказался Матвийчук.

Эксперт ранее предположил, что Россия могла бы передать Сирии и хуситам оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр». Матвийчук подчеркнул, что также противникам США могут быть поставлены береговые комплексы «Бал» и «Бастион».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявил, что Кремль не станет раскрывать страны, которым Москва готова поставить оружие. По его словам, глава государства Владимир Путин накануне на пресс-конференции для мировых информационных агентств все необходимое уже сказал.