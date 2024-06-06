В Кремле высказались о странах, которым РФ готова дать оружие против Запада Песков не раскрыл страны, которым Россия готова дать оружие против Запада

Фото: Валентина Певцова/РИА Новости

Дмитрий Песков

Кремль не станет раскрывать страны, которым Москва готова поставить оружие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства Владимир Путин накануне на пресс-конференции для мировых информационных агентств все необходимое уже сказал.

Конечно же, нет. Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление, — ответил Песков на просьбу журналистов уточнить возможных получателей оружия.

По его словам, заявлением о возможной передаче российского высокоточного оружия в другие страны Путин дает понять о неминуемых последствиях поставок такого вооружения Западом на Украину. Песков заверил в неизбежности такого ответа.

Путин на встрече с журналистами заявил, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у России есть такое право. При этом поддержку западных стран можно расценивать как прямое участие в украинском конфликте, обратил внимание глава государства. Дальнобойное оружие в руках Украины является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений, констатировал президент.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал это обращение российского президента угрозой. По его мнению, Путин повышает ставки и ничем хорошим это не закончится.