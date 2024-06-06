Названо мощное оружие, которое Россия может передать Сирии Военэксперт Матвийчук: Россия могла бы передать «Искандеры» и «Калибры» Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Россия могла бы передать Сирии или хуситам оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр», считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что также противникам США могут быть переданы береговые комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, по словам эксперта, есть возможность поставить реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град» и «Торнадо».

Предположу, что Россия могла бы поставить противникам США все от «Калибров» до ОТРК «Искандер», береговых комплексов «Бал», «Бастион». Скорее всего, можем поставить РСЗО «Смерч», «Град», «Торнадо», — пояснил Матвийчук.

Военный эксперт ранее отметил, что Россия могла бы поставлять дальнобойное оружие странам Ближнего Востока и Африки, которые являются врагами США. Он подчеркнул, что Вашингтон забывает о своей уязвимости перед российским оружием. По его словам, также и президент Франции Эммануэль Макрон должен знать, что в Африке французские солдаты уязвимы.

Президент России Владимир Путин до этого заявил, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у России есть такое право. Путин обратил внимание, что поддержку западных стран можно расценивать как прямое участие в украинском конфликте.