Названы враги США, которым Россия может поставить дальнобойное оружие Военный эксперт Матвийчук: Россия могла бы передать дальнобойное оружие Сирии

Фото: МО РФ

Россия могла бы поставить дальнобойное оружие странам Ближнего Востока и Африки, в том числе хуситам и Сирии, которые являются врагами США, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что через третьи лица можно предложить им береговые комплексы.

В мире много организаций, людей, стран, ненавидящих США. В первую очередь, это страны Ближнего Востока, Африки. Например, Сирия страшно хочет, чтобы американцы ушли с ее территории. Почему бы им не поставить дальнобойное оружие? Хуситы в Йемене заявляют об успешных атаках на авианосцы США. Мы можем через третьи лица предложить им береговые комплексы, — пояснил эксперт.

Матвийчук добавил, что США забывают о своей уязвимости перед российским оружием. По его словам, также и президент Франции Эммануэль Макрон должен знать, что в Африке французские солдаты уязвимы.

США забывают, что они не одни в мире, что они достаточно уязвимы для российского оружия. И Макрон в Африке должен знать, что на континенте Париж уязвим, — заключил эксперт.

Секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не станет раскрывать страны, которым Москва готова поставить оружие. По его словам, глава государства Владимир Путин накануне на пресс-конференции для мировых информационных агентств все необходимое уже сказал.