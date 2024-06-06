Продвижение ВС РФ, штурм: что происходит в Волчанске и Часове Яре 6 июня

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Бойцы ВС РФ развивают успех у Часова Яра и имеют продвижение на Волчанском направлении. Что происходит в этих населенных пунктах утром 6 июня?

Что происходит в Волчанске 6 июня

По данным Telegram-канала WarGonzo, в центральной части Волчанска в Харьковской области продолжаются бои. Как отмечает источник, украинские войска предпринимают попытки контратаковать при помощи резервов. Аналогичная ситуация складывается у населенного пункта Липцы.

«Харьковский фронт. Здесь без существенных изменений. В Волчанске продолжаются бои в центральной части города, где украинские войска пытаются контратаковать, используя резервы. Аналогичная ситуация севернее Липцов. В целом ЛБС продолжительное время остается практически неизменной, но активность боевых действий в этом районе крайне высокая», — пишет War Gonzo.

Telegram-канал «Два майора» передает, что продолжаются ожесточенные бои в Волчанске на территории агрегатного завода, а также в районе многоэтажной застройки.

«По-прежнему высокий темп продвижения сохраняется на востоке города. На Липцовском направлении обстановка без изменений. С мест пишут, что, закончив переброску резервов, противник приступил к занятию рубежей для перехода в контрнаступление», — подчеркивает источник.

Согласно информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российская группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает противника. Ресурс уточняет, что общее продвижение ВС РФ на Волчанском направлении составило до 400 метров за сутки.

«Ожесточенные бои в Волчанске: штурмовые подразделения „северян“ ведут ожесточенные бои на территории агрегатного завода и зачищают кварталы вокруг него от остатков противника, а также выдавливают его из района многоэтажек. Высокий темп продвижения сохраняется на востоке города. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском направлении составило до 400 метров», — сообщает Telegram-канал.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажей танков Т-72Б3М

Как подчеркивает Telegram-канал «Фронтовая птичка», российская армия минувшей ночью нанесла удары баллистическими и крылатыми ракетами по позициям ВСУ в районе Волчанска.

«ОТРК „Искандер-К“ и тактическая авиация ВКС России нанесли удары крылатыми ракетами, в том числе и Х-69, которую вэсэушники не могут перехватить», — отмечает «Фронтовая птичка».

По данным источника, украинская сторона на своих ресурсах подтвердила информацию о взрывах на позициях ВСУ и потерях в результате ракетных ударов.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит в Часове Яре 6 июня

WarGonzo сообщает, что на Часовоярском направлении продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки, похожая ситуация складывается юго-западнее Красного.

«ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии ведут штурм восточных окраин Часова Яра. Также продолжаются бои западнее Богдановки», — пишет ресурс.

Согласно данным «Двух майоров», бойцы ВС РФ развивают успех у Часова Яра и ведут штурм данного населенного пункта.

«На направлении на Часов Яр 98-я ВДД ВДВ развивает успех, ведет штурмовые действия. Наши ДРГ действуют западнее водоканала Северский Донец — Донбасс с юга, на подступах к микрорайону Новый, а также с севера у населенного пункта Калиновка», — отмечается в сводке «Двух майоров».

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщал о продолжении ожесточенных боев на востоке Часова Яра и в районе Калиновки.

«На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения на восточной окраине Часова Яра, а также в районе Калиновки», — писал «Рыбарь».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит на других направлениях 6 июня

По информации War Gonzo, на Запорожском направлении линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений.

«Участок в районе Работино и северо-западнее Вербового остается активным, но бои имеют преимущественно позиционный характер. Также продолжаются бои в районе Приютного», — передает источник.

В поселке Парасковиевка на Донецком направлении российские войска продолжают зачистку западных окраин населенного пункта, сообщает Telegram-канал.

«В районе Победы — без изменений. В Георгиевке ВС РФ полностью взяли под свой контроль территорию этого населенного пункта, идет зачистка. В Красногоровке российские войска продолжают с боями продвигаться в центральной части города, наступая с юга. Также идет продвижение ВС РФ с восточной стороны Красногоровки. Продолжается наступление российских войск в направлении Карловки, где бои разворачиваются на подступах к населенном к пункту, с южной стороны Карловского водохранилища. Одновременно идет продвижение и с северной стороны водохранилища с целью отбросить ВСУ за реку Волчья и охватить Яснобродовку с юга и севера, со стороны Уманского. Также продолжаются бои в районе населенного пункта Сокол и на окраинах Новоалександровки», — передает War Gonzo последние новости с Донецкого направления.

Фото: МО РФ Боевая работа минометных расчетов

Как пишут «Два майора», западнее Авдеевки ВС РФ расширяют зону контроля у Архангельского на Очеретинском выступе, юго-западнее Соловьево в направлении Новопокровского и на западной окраине Карловки.

«На Херсонском направлении без значимых изменений. Отдельные стрелковые бои в островной зоне и взаимные удары артиллерией и дронами. Армия России активно применяет авиацию по вражескому берегу», — добавляют «Два майора».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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