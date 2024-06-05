Сырский назвал самые сложные для ВСУ участки фронта Сырский: сложная обстановка для ВСУ складывается на нескольких направлениях

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Александр Сырский

Сразу на нескольких направлениях фронта для Вооруженных сил Украины складывается сложная обстановка, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) главком ВСУ Александр Сырский. Сложнее всего, по его словам, украинским военнослужащим приходится на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях. Также он назвал тяжелой ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной Киеву территории ДНР.

По его словам, это связано с высокой интенсивностью боев. Также онотметил преимущество ВС РФ в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб.

В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий, — объяснил он.

Жестокие бои, по его словам, продолжаются на Купянском направлении. По его словам, основная задача здесь заключается в обеспечении ВСУ достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами. Он считает, что это позволит «укрепить оборону».

Ранее в Минобороны РФ показали видео работы российских штурмовиков Су-25. Они поразили позиции ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». На кадрах, сделанных и из кабины пилотов, и с помощью дронов, видно, что бойцы быстро достигают цели, выпуская ракеты по противнику. Судя по видео, штурмовики нанесли около десяти точечных ударов по ВСУ.