Минобороны России озвучило совокупные потери ВСУ за сутки МО России: украинские войска потеряли до 1590 солдат за сутки

Фото: МО Украины

Совокупные потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили до 1590 человек личного состава за последние сутки, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Из них до 290 военнослужащих ВСУ были ликвидированы в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, там отражены семь контратак штурмовых групп противника.

Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля, — заявили в ведомстве.

Украинские войска также потеряли до 545 военнослужащих в ходе боев в районах Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы и Макеевки в ЛНР, Петропавловки в Харьковской области, а также Торского и Ямполовки в ДНР. Еще до 230 украинских солдат ликвидированы рядом с Зализнянским, Орехово-Василевкой, Григоровкой, Калининой, Дзержинском и Красным в ДНР. ВСУ также потеряли до 400 человек в районе других населенных пунктов республики.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке украинского беспилотника на Белгородскую область. Вражеский дрон был сбит средствами противовоздушной обороны.