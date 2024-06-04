На Украине забили тревогу из-за возможной потери двух городов Полковник Стариков: потеря Часова Яра и Волчанска обернется проблемами для ВСУ

Фото: МО Украины

Потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Украины большими проблемами в преддверии саммита в Швейцарии, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka online полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Утрата контроля над этими двумя городами несет для Киева и политические риски, поскольку потери территорий могут негативно повлиять на результаты международных встреч с участием Украины, подчеркнул он.

В тактическом плане, по словам Старикова, взятие под контроль Волчанска позволит российским войскам выйти в тыл купянской группировке ВСУ и отрезать украинские силы на востоке Харьковской области, в то время как потеря Часова Яра приведет к расколу украинской группировки в Донбассе на две части и позволит России усилить наступление как на север, так и на юг.

У нас (Украины. — NEWS.ru) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это уже будет большая проблема, — сказал он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ попали сразу в два котла в зоне СВО. По его словам, украинские силы оказались в ловушке в Волчанске и у Часова Яра. Он отметил, что ВС РФ перерезали им пути снабжения.

До этого корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что российские силы воспользовались ошибкой украинских военных во время ротации личного состава в районе Очеретино и сумели прорвать фронт. По его словам, населенный пункт в Донецкой Народной Республике стал местом проведения ожесточенных боев.