Власти ответили, на сколько затянется разминирование Авдеевки Премьер-министр ДНР: разминирование Авдеевки займет еще около трех месяцев

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Процесс разминирования Адвеевки в Донецкой Народной Республике займет еще порядка трех месяцев, заявил ТАСС премьер-министр республики Евгений Солнцев на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, после этого в городе должны начаться восстановительные работы.

Сейчас стоит задача разминировать. Разминирование займет где-то три месяца. <...> Это осень уже будет, поэтому мы приняли решение по временной схеме собрать сейчас отопление, водоснабжение, энергетику, — считает Солнцев.

Премьер-министр добавил, что восстановление основных схем снабжения начнется не раньше, чем будет полностью разминирована и отдалена линия боевого соприкосновения. При этом для жителей Авдеевки подготовят два пункта временного размещения на время холодов. Там люди смогут провести зиму в комфортных условиях.

В мае Солнцев говорил, что специалисты определились с районами Авдеевки, которые будут разминированы в первую очередь. Тогда власти региона уже приступили к созданию программы восстановления жилья. Как утверждал премьер-министр ДНР, обследование инженерных сетей водо- и теплоснабжения, а также линий электропередачи должно начаться при первой возможности.