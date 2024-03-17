Стало известно, какие территории Авдеевки будут разминированы первыми Правительство ДНР: формируется программа восстановления жилья в Авдеевке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты определились с районами Авдеевки, которые в первую очередь будут разминированы, заявил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. По его словам, власти региона уже занимаются формированием программы восстановления жилья в городе.

Посетил Авдеевку. Вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ Валерием Владимировичем Леоновым прошлись по улицам города, пообщались с людьми. Определились со специалистами, какие территории будут разминированы в первую очередь, — написал Солнцев.

При первой возможности специалисты займутся обследованием инженерных сетей водо- и теплоснабжения, а также линий электропередач, подчеркнул председатель. Сейчас в городе идет перепись населения, констатировал чиновник.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Авдеевку можно будет оперативно восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения отодвинется еще дальше. По словам политика, он недавно посещал населенный пункт, в котором сейчас проживают порядка тысячи человек.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что Авдеевка Донецкой Народной Республики станет подшефной территорией региона. Это произойдет после того, как населенный пункт войдет в Ясиноватский муниципальный округ, добавил он. Вместе с тем глава области выразил надежду, что дети в Ясиноватой пойдут в школу уже в этом году.