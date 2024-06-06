Китаист пояснил, почему союзник России хочет сблизиться с Украиной Китаист Кашин: Китай хочет дружить с Украиной ради места в устройстве мира

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Владимир Зеленский, Си Цзиньпин

Китай понимает, что конфликт на Украине — не территориальный, а за будущее устройство мира, и поэтому готов развивать дружественные отношения с Киевом, объяснил NEWS.ru старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. По его словам, КНР хочет сыграть очень важную роль в формировании нового миропорядка.

Ставки в этом процессе весьма высоки. Поэтому даже если президент Украины Владимир Зеленский будет делать какие-то непродуманные заявления о КНР, думаю, Китай будет действовать предельно хладнокровно, — сказал ученый.

Как объяснил китаист, Украина недовольна позицией Китая, будучи уверенной, что при формальном соблюдении нейтралитета в реальности КНР играет значительную роль в обеспечении устойчивости российской экономики. Кашин также заявил, что Китай не поставляет в Россию летальное оружие и не будет оказывать на РФ давление в пользу прекращения конфликта на выгодных для Украины условиях.

Китайцы — друзья России, они на нашей стороне. Но надо понимать, что они не будут предпринимать шагов для нашей поддержки, которые напрямую нанесут им самим ущерб. Они не занимаются альтруизмом и благотворительностью, — отметил Кашин.

Ранее замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун заявил, что правительство Китая готово развивать партнерские отношения с Украиной во всех областях. При этом Зеленский на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре раскритиковал позицию КНР относительно мирной конференции в Швейцарии и назвал Китай «инструментом в руках Путина».