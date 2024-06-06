Китай объявил о намерении развивать сотрудничество с Украиной МИД Китая: Пекин готов к развитию сотрудничества с Украиной во всех областях

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Сунь Вэйдун

Правительство Китая готово развивать партнерские отношения с Украиной во всех областях, передает пресс-служба МИД КНР заявление замглавы ведомства Сунь Вэйдуна. По его словам, сотрудничество между Пекином и Киевом не прекращается на протяжении 32 лет.

Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искренности, — подчеркнул китайский дипломат.

Как уточнил Вэйдун в рамках встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, Пекин намерен и дальше защищать дружественные отношения с Киевом. Стороны также обменялись мнениями по вопросу конфликта на Украине.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев обратил внимание, что экспрессивные заявления президента страны Владимира Зеленского в адрес Китая могут привести к проблемам торгово-экономического характера. Не стоит «гадить» на отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, так как это чревато последствиями, констатировал эксперт.

До этого украинский лидер осудил Пекин за отказ от участия в швейцарском саммите. Он обвинил китайское правительство в попытке сорвать мероприятие и намекнул, что оно выступает как «инструмент» России. При этом Reuters писал, что Пекин отклонил приглашение принять участие в конференции из-за отсутствия на ней российской делегации.