«Задача такая — обгадиться?»: в Киеве обругали Зеленского за слова о Китае Золотарев: слова Зеленского о КНР грозят торговыми проблемами

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Владимир Зеленский

Экспрессивные заявления Владимира Зеленского в адрес Китая могут привести к проблемам торгово-экономического характера, предупредил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, не стоит «гадить» на отношения с лидером КНР Си Цзиньпином — это чревато последствиями.

Плюнуть в Китай — Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть. Учитывая, что опыт Литвы вам известен же, как Литва в один момент выпала, из-за Тайваня, из таможенных китайских каталогов. Минус 10 млрд товарооборота. Так говорить о Си Цзиньпине, простите? Может быть, задача стоит такая — обгадиться со всеми? — задался вопросом эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев предположил, что хамские слова Зеленского в адрес Китая могут дорого обойтись Киеву. Из-за неадекватности и «звездной болезни» политика Пекин может отказаться о любого вида сотрудничества с украинской стороной. Парламентарий напомнил, что Китай привык действовать достаточно активно «в плане наказаний», к тому же у Си Цзиньпина наверняка уже «лопается терпение».

До это украинский лидер осудил КНР за отказ от участия в конференции. Он обвинил китайское правительство в попытке сорвать мероприятие и намекнул, что оно выступает «инструментом» России. При этом Reuters писал, что Пекин отклонил приглашение принять участие в саммите из-за отсутствия российской делегации.