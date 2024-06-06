В Кремле оценили реакцию Запада на слова Путина об ударах по России Песков: на Западе услышали заявление о вооружении их противников

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Дмитрий Песков

Заявление президента России Владимира Путина о возможном вооружении противников Запада «уже услышали», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он назвал это высказывание российского лидера «одним из важнейших» на пресс-конференции в рамках ПМЭФ. По его словам, Москва не поступится своими интересами.

Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. Как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами, — сказал он.

Президент накануне заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют вооружение Украине для обстрела России. По словам президента, у РФ есть право дать такой ответ на разрешение Киеву атаковать российские территории.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ военный эксперт Сергей Хатылев считает, что Россия могла бы завезти на Кубу крылатые ракеты и современные виды морских ракет. По его словам, Москва может поставлять в третьи страны современные виды оружия, чтобы оно применялось против тех, кто занимается эскалацией украинского конфликта. Это могут быть крылатые ракеты «Калибр», морские ракеты «Оникс» или гиперзвуковой комплекс «Кинжал».