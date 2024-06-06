Эксперт рассказал, куда и какое оружие поставит Россия для борьбы с Западом Военэксперт Хатылев: Россия может завезти на Кубу крылатые и морские ракеты

Россия могла бы завезти на Кубу крылатые ракеты и современные виды морских ракет, заявил в беседе с NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, Москва может поставлять в третьи страны современные виды оружия, чтобы оно применялось против тех, кто занимается эскалацией украинского конфликта. Это могут быть крылатые ракеты «Калибр», морские ракеты «Оникс» или гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Сегодня трудно себе представить, что Россия резко могла бы на Кубу завезти современнейшие ракеты «Сармат». Однако крылатые ракеты и современные виды морских ракет — это вполне реально, — отметил эксперт.

Хатылев напомнил, что Россия давно торгует практически всем спектром вооружений, начиная с предназначенного для военно-воздушных сил и заканчивая стрелковым оружием. Это оружие выполняют в экспортном варианте с измененными характеристиками, по сравнению с оружием российских вооруженных сил.

Среди покупателей – Сирия, Алжир и другие государства в Азии и Африке. Мы можем поставить и более современные виды оружия в некоторые из стран Ближнего Востока, — уточнил Хатылев.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют вооружение Украине для обстрела России. По словам президента, у РФ есть право дать такой ответ на разрешение Киеву атаковать российские территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это заявление Путина «уже услышано», но обозначать регионы поставок Россия не обязана.