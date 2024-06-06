Беседа Путина с главами мировых СМИ: яркие высказывания и горячие темы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге ответил на вопросы глав ведущих мировых информационных агентств. Встреча с руководителями крупнейших международных СМИ продлилась более трех часов и стала первой с начала специальной военной операции. Что сказал российский лидер об СВО, мирном договоре, Зеленском и ядерном оружии — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин об СВО

Россия фиксировала неоднократные попытки Украины ударить по «Турецкому» и «Голубому» потокам, рассказал Путин. Как напомнил глава государства, через эти газопроводы идет поставка энергоресурса, в том числе в Европу.

«Мы уже несколько раз фиксировали попытки <...>, мы же охраняем и «Голубой поток» <...>, и «Турецкий поток», по которым газ идет, в том числе в Европу. Нам приходится охранять. <...> Потому что украинские Вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить», — подчеркнул российский лидер.

Украинский конфликт достаточно быстро закончится, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие киевским властям, заявил Путин. По его словам, противостояние при таком раскладе завершится через 2–3 месяца.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев. Вот и все», — отметил Путин, добавив, что такую же позицию он высказал в письменной форме президенту США Джо Байдену.

Западные военные советники и инструкторы на Украине уже присутствуют, заявил Путин. По его словам, это не новость, более того, известно, что они несут потери.

«С точки зрения наличия советников, то здесь новизны никакой нет. Они присутствуют на территории Украины и, к сожалению для них, несут потери», — констатировал глава государства.

Потери России в рамках специальной военной операции в разы меньше, чем потери Украины, заявил Путин. Он отметил, это касается, в частности, невосполнимых потерь.

«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», — сказал Путин.

Что сказал Путин о Зеленском

Правительству США понадобится один год, чтобы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, предположил Путин. По его мнению, украинского лидера поменяют до весны 2025 года.

Сначала Вашингтон заставит киевские власти снизить мобилизационный возраст до 18 лет, указал президент. После этого Белый дом найдет замену Зеленскому, добавил он.

«Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы это все сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: „До свидания“», — дал прогноз российский лидер.

Продление полномочий Зеленского в соответствии с уголовным кодексом страны является захватом власти, заявил Путин. Он пояснил, что при военном положении выборы не проводятся и полномочия переходят к парламенту, при этом они не пролонгируются, передает пресс-служба Кремля слова главы государства.

«Есть статья 109 Уголовного кодекса Украины, где написано, что это называется захватом власти», — констатировал он.

Что сказал Путин о мирном договоре с Украиной

На Украине найдутся те, с кем можно будет подписать мирный договор, заявил Путин. Он отметил, что здесь важно лишь желание.

«И с кем подписывать договор? Тем не менее, все можно решить, обо всем можно договориться, полнота власти если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», — сказал Путин.

Запад намеренно помешал мирному договору между Россией и Украиной весной 2022 года, заявил Путин. Если бы этого не случилось, конфликт был бы завершен уже в конце того года, тем более стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит, он ее устраивал.

«Украинская сторона, ее официальные лица публично заявили о том, что если бы они подписали этот договор окончательно, то война прекратилась бы еще в конце 2022 года. Это не мы сказали, это сказали украинские официальные лица в Киеве, публично», — напомнил он.

Что сказал Путин о ядерном оружии

Россия использует все имеющиеся средства, если что-то будет угрожать целостности и суверенитету, заявил Путин. Он отметил, что Западу к подобным вещам не следует относиться безответственно.

«Наше тактическое ядерное оружие 70–75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально», — подчеркнул глава государства.

Что сказал Путин о США, Байдене и Трампе

Главу Белого дома Джо Байдена можно смело назвать политиком старой школы, сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает пресс-служба Кремля. По его словам, американский лидер действует предсказуемо.

«Он политик старой школы. То, что ему не понравилось, он потом в известной степени начал меня атаковать — я так и думал, что так будет. Значит, я прав — он предсказуем», — подчеркнул глава государства.

Политика Соединенных Штатов относительно России не изменится после выборов, заявил Путин. По его словам, Москве все равно, кто возглавит Белый дом — Джо Байден или Дональд Трамп.

«Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем. Думаем, что ничего, по сути, серьезного не произойдет», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того Путин заявил, что считает нелепыми обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Глава государства выразил мнение, что гонения на Трампа осуществляются в рамках внутриполитической борьбы в стране.

«Нелепые обвинения в сторону Трампа. Мы это всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Потом это все подтвердилось, в результате расследования внутри США. Никаких особых связей у нас с господином Трампом никогда не было», — сказал российский лидер.

США тратят огромные ресурсы на то, чтобы поддерживать свой статус империи, заявил Путин. Однако едва ли это идет стране на пользу, напротив, Штаты «потихонечку с орбиты съезжают».

«Сегодняшнее руководство [США] хочет любой ценой поддержать имперское положение и только наносит себе ущерб. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет», — констатировал президент.

Что сказал Путин по поводу атаки России на НАТО

Заявления коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», сказал Путин. По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете! Бред собачий!» — заявил Путин.

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