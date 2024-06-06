«И с кем подписывать?»: Путин высказался о мирном договоре с Украиной Путин: при желании на Украине найдется сторона для подписания мирного договора

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На Украине найдутся те, с кем можно будет подписать мирный договор, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что здесь важно лишь желание, передает пресс-служба Кремля.

И с кем подписывать договор? Тем не менее, все можно решить, обо всем можно договориться, полнота власти, если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор, — сказал Путин.

Глава государства также напомнил, что Запад намеренно помешал мирному договору между Россией и Украиной весной 2022 года. Если бы этого не случилось, конфликт был бы завершен уже в конце того года, тем более стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит, он ее устраивал, констатировал Путин. Политик указал на роль, которую сыграл в тех событиях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — он определенно действовал при одобрении и поддержке администрации США.

До этого Путин объявил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинской стороной, диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной РФ должна понимать, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов, резюмировал глава государства.