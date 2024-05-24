Путин заявил о готовности России продолжить переговоры с Украиной

Фото: Kremlin.ru

Россия готова вернуться к переговорам с украинской стороной, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава государства Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной Россия должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов.

Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет — а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело, — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер высказался о договоренностях, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. По словам Путина, они устраивали и Киев, и Москву.

Вместе с этим глава государства отметил, что на сегодняшний день легитимность президента Украины Владимира Зеленского подошла к концу. Таким образом Путин высказался о том, что срок полномочий политика на президентском посту истек 20 мая, однако в стране не были проведены выборы главы государства.