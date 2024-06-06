«С орбиты съезжают»: Путин рассказал, как США вредят сами себе Путин: США наносят себе ущерб в попытках удержать статус империи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

США тратят огромные ресурсы на то, чтобы поддерживать свой статус империи, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Однако едва ли это идет стране на пользу, напротив, Штаты «потихонечку с орбиты съезжают», передает пресс-служба Кремля слова главы государства.

Сегодняшнее руководство [США] хочет любой ценой поддержать имперское положение и только наносит себе ущерб. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет, — констатировал Путин.

Ранее он рассказал, что правительство США собственными руками убивает доллар и подталкивает страны к переходу на национальные валюты. По его мнению, этому способствовал запрет на его использование в международных расчетах.

Также политик предположил, что политика США по РФ может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами. В этом же случае может измениться политика Соединенных Штатов и относительно конфликта на Украине, добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что считает нелепыми обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Он выразил мнение, что гонения на Трампа осуществляются в рамках внутриполитической борьбы в стране, к тому же, бывшего главу Белого дома обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу РФ.