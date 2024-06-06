Продление полномочий президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с уголовным кодексом страны является захватом власти, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он пояснил, что при военном положении выборы не проводятся и полномочия переходят к парламенту, при этом они не пролонгируются, передает пресс-служба Кремля слова главы государства.