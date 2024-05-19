Названа дата, когда Зеленский станет уязвим для критики WP: Зеленский станет уязвим для критики после истечения срока его полномочий

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства, сообщает газета The Washington Post. По ее информации, эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Теперь для легитимности президента и его ключевого советника будут еще более серьезные вызовы в свете того, что пятилетний срок Зеленского формально истекает 20 мая, — говорится в публикации.

Уточняется, что после истечения срока полномочий Зеленского его могут обвинить в использовании конфликта для подрыва демократии. В условиях военного положения Ермак стал самым могущественным главой офиса президента в истории Украины. Это вызывает шквал критики в адрес Зеленского.

Пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался войной для подрыва демократии: захватил контроль над СМИ, отодвинул на второй план критиков и соперников и возвысил Ермака — своего друга, который не был избран, — над кадровыми госслужащими и дипломатами, — добавили авторы.

Ранее политики на Украине и на Западе задались вопросом, кто на самом деле отвечает за важные государственные решения в Киеве. Они предположили, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.