Россия фиксировала неоднократные попытки Украины ударить по «Турецкому» и «Голубому» потокам, рассказал президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Как напомнил глава государства, через эти газопроводы идет поставка энергоресурса, в том числе в Европу.

Мы уже несколько раз фиксировали попытки <...> мы же охраняем и «Голубой поток» <...>, и «Турецкий поток», по которому газ идет, в том числе в Европу. Нам приходится охранять. <...> Потому что украинские Вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить, — подчеркнул российский лидер.