Генпрокуратура РФ обратилась к Западу из-за атаки на «Северные потоки» ГП направила новые запросы четырем странам из-за терактов на «Северных потоках»

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Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы компетентным органам США, Германии, Кипру и Франции в связи с терактами, совершенными на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сказано в Telegram-канале ведомства. В запросах указано, что эти страны должны провести расследование подрывов и привлечь виновных к уголовной ответственности.

В дополнительных запросах обращено внимание на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, — сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В связи с этим на них лежат обязательства принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать всеобъемлющую помощь в расследовании таких преступлений.

Однако власти Соединенных Штатов, Франции и Кипра не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении терактов на газопроводах, несмотря на имеющиеся факты, подчеркнула ГП. В то же время компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с РФ, добавили в ведомстве.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону заявил, что за подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США. По его словам, они сделали так, как и обещали, но теперь не говорят народу правду.