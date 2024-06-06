Россия использует все имеющиеся средства, если что-то будет угрожать целостности и суверенитету, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что Западу к подобным вещам не следует относиться безответственно, передает пресс-служба Кремля.