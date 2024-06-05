Первый день ПМЭФ: чего ждать от автопрома, банков и РЖД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ПМЭФ-2024

5 июня стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), собравший на своей площадке глав экономических ведомств России, представителей промышленности и крупного бизнеса. Тема форума в 2024 году — «формирование новых точек роста» за счет создания предприятий и развития регионов. Что это значит для россиян и как отразится на их благополучии — в материале NEWS.ru.

Как будут развивать автоотрасль

В первый день ПМЭФ компании, работающие в сфере машиностроения, старались максимально показать свои достижения и потенциал роста. Одной из самых обсуждаемых тем стала презентация Lada Iskra — новой линейки автомобилей класса В. Через полгода АвтоВАЗ рассчитывает выпустить в продажу седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Iskra встанет в модельном ряду между Lada Granta и Lada Vesta.

Инвестиции в модельный ряд, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, составят 25 млрд руб. Также АвтоВАЗ порадовал новым электрическим концепт-каром E-Niva с запасом хода 175 км за 12 часов заряда от обычной розетки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru ПМЭФ-2024

Смягчат ли санкции против авиации

После введения санкций против России выпуск и техническое обслуживание самолетов стало одной из самых обсуждаемых тем в стране. Российский рынок также пытается решить эту проблему.

Так, подпавший под санкции Ульяновский авиастроительный завод «Авиастар» (специализируется на военно-транспортных самолетах) обещает выйти на выпуск 16–18 самолетов в год к 2027-му. По словам главы Ульяновской области Алексея Русских, «все делается» для достижения этой цели, уже в 2023-м компания произвела рекордные шесть самолетов и смогла преодолеть самые сложные моменты.

Что нового появится на железных дорогах России

РЖД планирует запустить более 200 высокоскоростных поездов для пассажирских перевозок по стране. Составы будут производиться на заводе «Уральские локомотивы». Речь идет о курсировании электропоездов на четырех высокоскоростных магистралях (ВСМ) из Москвы в Минск, Адлер, Рязань и Екатеринбург. Пока на ПМЭФ показали только один макет ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Предполагается, что проект стоимостью 2 трлн руб. воплотят в 2028 году.

Пока компания РЖД подписала 12-миллиардный контракт на выпуск двух высокоскоростных поездов с максимальной скоростью 400 км/ч.

Фото: Олег Барханов/Росконгресс ПМЭФ-2024

Чем помогут российскому бизнесу

Бизнес продолжает закрывать освободившиеся после введения санкций ниши и наращивает рынки сбыта. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, чуть более половины российских предпринимателей собираются расширять свою деятельность в ближайший год. При этом каждая четвертая фирма рассматривает зарубежные направления для рынков сбыта.

По официальным данным, за последний год малые и средние компании (в том числе ИП) показывали хорошую динамику по своему росту. Как говорит директор Корпорации малого и среднего предпринимательства (МПС) Александр Исаевич, почти 28,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса перешли в более высокую категорию. По сравнению с предыдущим годом рост переходов бизнеса составил 2,6%.

По словам директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николая Запрягаева, стремительно растет число резидентов спецрайона (САР) на острове Русский в Приморье — в этом году туда поедут еще 20 компаний. Напомним, САРы созданы для деофшоризации компаний и позволяют упростить ведение бизнеса для организаций, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.

На привлечение бизнеса серьезно настроены технопарки. Гранты «Сколково» станут доступнее для готовых проектов и стартапов. По словам вице-президента фонда Павла Гудкова, линейка будет «более понятной и прозрачной». Он не исключил, что введут «мини-гранты», которые позволят предпринимателям приезжать в «Сколково» и знакомиться с новыми технологиями. Также планируется создавать технопарки для привлечения самого разного бизнеса и в Донбассе.

Какими будут антисанкционные проекты

Россия продолжит двигаться по пути восполнения брешей в производственных цепочках, поврежденных после экономических санкций. В планах — создание заводов, фабрик и других необходимых российской экономике производств.

Например, вопрос с дефицитом отдельных стройматериалов будет решаться с помощью строительства новых предприятий. Например, в Липецкой области возведут завод по производству сухих строительных смесей на 160 рабочих мест, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Ростелеком» обсуждает создание предприятия отечественных аккумуляторов и генераторов. По словам гендиректора компании Сергея Анохина, для реализации проекта будут привлечены несколько компаний и заводов.

Соглашение о создании к 2028 году предприятия, выпускающего радиоэлектронику в Воронежской области, уже подписано — объем вложений в этот проект составит 14 млрд руб.

Фото: Евгений Федосков/Росконгресс ПМЭФ-2024

Что нового обещают российские банки

В первый же день ПМЭФ стало известно, что Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 п. п., минимальная ставка составит 18,2%. Как объяснили в организации, «изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой».

Минимальная «базовая ставка на программу „Ипотека на новостройку“ составит от 18,2%, на программу „Ипотека на вторичное жилье“ — от 18,2%, на „Рефинансирование ипотеки“ — от 18,2%. Также изменятся ставки по потребительским кредитам: их диапазон составит от 17,9% до 39,9%.

Кроме прочего, Сбербанк начнет заходить в новые регионы: сейчас устанавливаются первые банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке, а 1 июля общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50. В июне откроются несколько полноценных отделений в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети.

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