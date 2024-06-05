«Зачем надо было мешать?»: Путин озвучил роль Запада в конфликте с Украиной Путин: Запад намеренно помешал России и Украине заключить мирный договор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Запад намеренно помешал мирного договору между Россией и Украиной весной 2022 года, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Если бы этого не случилось, конфликт был бы завершен уже в конце того года, тем более, стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит — он ее устраивал, передает пресс-служба Кремля слова главы государства.

Украинская сторона, ее официальные лица публично заявили о том, что если бы они подписали этот договор окончательно, то война прекратилась бы еще в конце 2022 года. Это не мы сказали, это сказали украинские официальные лица в Киеве, публично, — напомнил он.

Путин указал на роль, которую сыграл в тех событиях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он явно действовал при одобрении и поддержке администрации США, подчеркнул политик.

У меня риторический вопрос: а зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор? Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики, а именно — подвести дело к разрушению России, — констатировал Путин.