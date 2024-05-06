В Совфеде раскрыли сроки мирных переговоров с Украиной Сенатор Ковитиди: России не с кем садиться за стол переговоров до конца осени

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Ковитиди

Как минимум до конца 2024 года России буквально не с кем вести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине, рассказала NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, все дело в том, что летом пройдут выборы в Европарламенте, а в ноябре — в США.

Раньше конца осени 2024 года за стол переговоров России садиться не с кем. Очевидно, что ноябрьские президентские выборы в США и июньские выборы в Европарламент выведут на политическую арену новых игроков с новыми правилами. Мираж Зеленского растает 20 мая этого года, поскольку Конституция Украины не предусматривает правового понятия «продление полномочий президента Украины», — подчеркнула она.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что на Украине многие осознают необходимость переговоров, но Зеленский запретил их проведение. По его мнению, дипломатический диалог начнется после смены правительства.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов констатировал, что в скором времени мир будет наблюдать закат Владимира Зеленского как политика, и после этого уже можно будет говорить о переговорах с РФ. Он выразил уверенность в том, что кто бы ни пришел на замену Зеленскому, этот кандидат будет проамериканским.