Стало известно, какую участь приготовили в США Зеленскому после ухода Рогов: Зеленского ждет политическая, а потом и физическая смерть

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Перспективы президента Украины Владимира Зеленского — политическая, а потом и физическая смерть, таким мнением с NEWS.ru поделился глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уверен, что сегодня глава Украины — «гусь в яблоках».

Если говорить о перспективах Зеленского — это сначала политическая, а потом и физическая смерть. Сегодня он уже не хромая утка, а уже гусь в яблоках, — высказался Рогов.

Говоря о возможной замене Зеленского, политик выделил экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По словам Рогова, этого человека США «ведут» еще с начала спецоперации. Однако РФ не стоит обращать на это внимание и «обманываться», так как все варианты будут проамериканскими, добавил он.

С начала спецоперации этот человек ушел в тень и не был замечен в каких-либо грязных делах, связанных с СВО. Возможно, именно его американцы берегут на переговоры с Россией, — указал Рогов.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и Разумков являются наиболее подходящими кандидатурами для замены Владимира Зеленского. По его словам, США также могут в ближайшее время заменить спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.