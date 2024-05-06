Политолог рассказал, на кого США могут поменять президента Зеленского Политолог Марков: Кличко и Порошенко могут составить конкуренцию Зеленскому

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Петр Порошенко

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков являются наиболее подходящими кандидатурами для замены Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, США также могут в ближайшее время заменить спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Именно те кандидатуры, которые изложены в сообщении Службы внешней разведки РФ, действительно являются наиболее реалистичными для замены Зеленского. Это Кличко и Порошенко, Ермаков, Залужный, Разумков. Руслан Стефанчук исполняет многие обязанности нынешнего президента. Однако он там непопулярен, он выходец с запада Украины. Большинство граждан его не любит, поэтому его, скорее всего, тоже будут менять, — рассказал Марков.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Вашингтон активно ищет альтернативу нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Отмечается, что Соединенные Штаты уже ведут контакты на предмет возможной смены. В Службе внешней разведки добавили, что легитимность Зеленского после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Там подчеркнули, что США все равно, кто возглавит Украину, главное, чтобы президент смог «продолжать вооруженный конфликт с РФ».