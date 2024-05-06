В США рассказали, что произойдет в Киеве перед окончанием СВО Дипломат Фриман: Зеленского сменит готовое к диалогу с Россией правительство

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Бывший американский дипломат Час Фриман допустил приход нового правительства на Украине. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он заявил, что этот кабмин будет готов принять реальную ситуацию в конфликте с Россией.

Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать, — заявил экс-дипломат.

Фриман считает, что на Украине многие осознают необходимость переговоров, но Зеленский запретил их проведение. Фриман выразил уверенность в том, что вооруженные силы страны не продержатся даже до ноября.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Вашингтон активно ищет альтернативу нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Отмечается, что Соединенные Штаты уже ведут контакты на предмет возможной смены. В Службе внешней разведки добавили, что легитимность Зеленского после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Там подчеркнули, что США все равно, кто возглавит Украину, главное, чтобы президент смог «продолжать вооруженный конфликт с РФ».