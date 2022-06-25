Процесс о краже имущества у Чубайса на 70 млн перенесли на неизвестный срок Адвокат: процесс по делу о краже у Чубайса имущества перенесен на неопределенный срок

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анатолий Чубайс

На неопределённый срок перенесено рассмотрение уголовного дела о краже имущества у экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса. Оно должно было состояться в Хамовноческом суде Москвы. Ущерб Чубайса оценивается в 70 млн рублей, основным фигурантом дела является его бывший деловой партнёр Илья Сучков. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов Вячеслав Макаров.

По его словам, очередное заседание должно было состояться 27 июня.

Всех участников процесс уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок, — сказал собеседник агентства.

По мнению адвоката, перенос связан с отсутствием на заседаниях самого Чубайса. Макаров отметил, что, по словам судьи, мобильный телефон экс-главы «Роснано» недоступен, а сам он повестки из суда не забирает.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению самого Чубайса. Он сообщил правохранителям о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. Изначально сумма ущерба была заявлена в 3 млрд рублей, но затем она снизилась до 70 млн рублей. В качестве потерпевших признаны Чубайс и компания «Тилсок». Экс-глава «Роснано» ни разу не появлялся в суде для дачи показаний.

В качестве основного подозреваемого фигурирует бывший партнёр Чубайса Илья Сучков. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупно размере и краже в особо крупном размере. Ещё несколько челрвек обвиняются только в краже. Вину никто не признаёт.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Следом действующий глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Чубайс: с 2010-го по 2020-й.

28 мая силовые структуры объявили, что намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. По их словам, суммы на них могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте. Представитель экс-главы «Роснано» до этого заявил, что у него нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолета.