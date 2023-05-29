Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Сопредседатель «Справедливой России — За правду», публицист Захар Прилепин сообщил, что после пережитого на него покушения он заново учится ходить, передает MK.RU. По словам писателя, конец обычного коридора для него почти недосягаем, «как Индия для Колумба».

Я пока учусь ходить. Ножками. Конец коридора мне кажется почти недосягаемым, как Индия для Колумба, — сказал он.

На вопрос, как он пережил эту трагедию, Прилепин ответил: никак. По его словам, она будет с ним до конца жизни.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

Ранее Прилепин рассказал, что у него было минимум четыре сложнейших операций, длительностью по четыре-шесть часов каждая. Публицист также указал, что насчитал у себя не менее 12 переломов.