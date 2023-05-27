Прилепин рассказал, сколько сложных операций он перенес Писатель Прилепин сообщил, что пережил минимум 4 сложнейшие операции по 4-6 часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель и сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в своем Telegram-канале рассказал о серьезных операциях, которые ему пришлось перенести. Каждая из них длилась по несколько часов.

У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12, — поделился Прилепин.

Писатель утверждает, что он остается в бодром духе и с хорошим настроением. При этом примерно раз в три дня он «всерьез и окончательно» прощается с жизнью, а потом удивляется тому, как врачи находят способ его вытащить из очередной сложной ситуации.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин погиб на месте.