«Прихрамывает»: военкор указал на неравенство участников СВО Военкор Коц заявил, что равенство участников СВО «прихрамывает»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин указал, что все участники спецоперации равны и имеют одинаковые права на льготы и поддержку, подчеркнул в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Однако, по его словам, в действительности равенство бойцов «прихрамывает» по вине местных руководителей и начальников.

По поводу равенства всех участников СВО есть нюансы. Президент в очередной раз подчеркивает, что все участники СВО равны и могут рассчитывать «на все льготы социальные, на любую форму поддержки». И хотелось бы, чтобы это услышали соответствующие начальники и руководители. Потому что на деле равенство прихрамывает, — отметил Коц.

Военкор в качестве примера привел случаи, когда родственникам не давали с военными почестями похоронить погибших бойцов, а в отдельных местах выплаты за ранения занижены. Поэтому, считает Коц, в вопросе равенства участников СВО есть «к чему присмотреться».

Ранее президент РФ возразил, отвечая на вопрос, почему гуманитарной помощью военным в зоне СВО занимаются обычные люди, а не государство. Во время прямой линии он объяснил, что государство ею как раз занимается: оно делает 99,9% необходимого. При этом граждане России пожертвовали на нужды фронта свыше 10 млрд рублей, отметил президент.