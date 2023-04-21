«По колено в грязи и говне»: Пригожин о службе сына Пескова в «Вагнере» Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

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Дмитрий Песков и Николай Песков

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 33-летний Николай проходил службу в ЧВК «Вагнер», рассказал Telegram-каналу «Позывной Брюс» предприниматель Евгений Пригожин. Он отметил, что сын представителя Кремля «абсолютно нормально» служил артиллеристом. По словам Пригожина, сына в ЧВК устроил сам отец.

Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу, один человек — Песков, в свое время прослывший законченным либералом, своего сына отправил к нам. Пришел и сказал: «Забери его простым артиллеристом». Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи и говне, — рассказал Пригожин о Пескове-младшем.

В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын Олег принял присягу в рамках частичной мобилизации. Аксенов добавил, что гордится своим сыном, уточнив, что молодому человеку ранее позвонили из военкомата.

В декабре прошлого года глава Крыма рассказал, что Аксенов-младший продолжает службу. По его словам, всех мобилизованных, включая Аксенова-младшего, интересуют сроки завершения СВО.