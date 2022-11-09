Пригожин назвал представителя госдепа Прайса «редким циником»

Фото: AgnosticPreachersKid/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Штаб-квартира Государственного департамента США

Создатель ЧВК «Вагнера» и предприниматель Евгений Пригожин назвал представителя американского госдепа Неда Прайса редким циником. Так владелец компании «Конкорд» отреагировал на заявления пресс-секретаря американского ведомства о том, что Россия вмешивается в выборы США. Предприниматель напомнил, что Вашингтон регулярно вмешивается в выборы во всем мире.

Спикер Госдепа — один из редких циников, о которых только можно говорить. США хамски и нагло вмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушали великие империи, например, СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы, — сказано в заявлении Пригожина на странице соцсети «ВКонтакте» компании «Конкорд».

Он добавил, что США как страна настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что «не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее отреагировала на слова российского бизнесмена Евгения Пригожина о «попытках интервенции» со стороны России в выборы в США. По словам представительницы американской администрации, в заявлении россиянина нет «ничего нового». Она также призвала соотечественников верить в избирательную систему страны.