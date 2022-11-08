«Это не про нас»: Медведев о манипуляциях на выборах в США Медведев допустил манипуляции на выборах в Конгресс США

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Замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Конгресс США могут сопровождаться манипуляциями, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который озвучил мысль, «что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами».

Это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали. <...> Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция — совершенно другая, — сообщил Медведев.

Выборы в Конгресс США начались 8 ноября. Они определят состав 435-местной палаты представителей и треть мест в сенате.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о попытках России оказать влияние на парламентские выборы в США следующим образом: «Мы вмешивались и будем вмешиваться».

На слова российского бизнесмена отреагировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она утверждает, что в заявлении россиянина нет «ничего нового».